Найти и систематизировать публикации из социальных сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт2 заявки8 просмотров

Описание задачи:

Цель:

Найти и систематизировать публикации из социальных сетей (Instagram, Vkontakte) по следующим категориям, чтобы выявить типичные проявления определенного типа эстетического поведения (копинг стратегии).

Что нужно собрать:

• Посты или публикации из социальных сетей, соответствующие описанным категориям.

• Для каждой публикации указать:

o Платформу (Instagram, Vkontakte).

o Ссылку на источник.

o Текст публикации.

o Хэштеги или ключевые слова.

o Категорию, к которой она относится.

Сроки: 10-20 дней.

Требования:

• Опыт работы с анализом контента в социальных сетях.

• Умение систематизировать информацию.

Цена по договоренности

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5 месяцев назад
guest_1732700089193
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