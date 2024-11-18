Опрос гугл формы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт5 заявок26 просмотров

Здравствуйте. Есть гугл форма https://forms.gle/kFvjxJ8ZCv7DnFjq6

Необходимо заполнить и отправить 380 форм таким образом, чтобы была определенная динамика и итоговая статистика.

GoogleЗаполнение таблиц
5 месяцев назад
guest_1732530835537
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Заявки фрилансеров

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