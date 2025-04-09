Собрать информацию с нескольких сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок39 просмотров

Нужно собрать результаты выступлений одного человека в турнирах за несколько лет с нескольких сайтов и оформить их в единую таблицу.

Данные нужно привести к общему формату (дата, название турнира, место проведения, результат). Итоговый файл — таблица в Google Sheets.

Данные можно собирать вручную или автоматизировать, если это возможно. Проще всего использовать поиск Гугла по конкретному сайту, так как не все целевые сайты имеют свой внутренний поиск.

Жду предложений по срокам и стоимости. Если есть вопросы — уточняйте!

Google SheetsЗаполнение таблицОбработка данныхСбор данных
месяц назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
месяц назад
$30
14 дней
Задача выполнена в срок, с учетом всех пожеланий и доработок
Выполнено в срок, с учётом правок.

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