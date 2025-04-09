Нужно собрать результаты выступлений одного человека в турнирах за несколько лет с нескольких сайтов и оформить их в единую таблицу.

Данные нужно привести к общему формату (дата, название турнира, место проведения, результат). Итоговый файл — таблица в Google Sheets.

Данные можно собирать вручную или автоматизировать, если это возможно. Проще всего использовать поиск Гугла по конкретному сайту, так как не все целевые сайты имеют свой внутренний поиск.

Жду предложений по срокам и стоимости. Если есть вопросы — уточняйте!