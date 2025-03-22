Требуются помощники для заполнения заявок

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Закрыт32 заявки243 просмотра

Мы помогаем иностранцам в Польше записываться на подачу документов в Варшаве.

Ищу 5 ответственных людей, которые готовы помогать с заполнением регистрационных форм.


📅 Когда: Каждый понедельник с 8:00 до 10:00 по Варшаве.
💰 Оплата: 500 грн за каждую корректно заполненную заявку.
📌 Что нужно делать:

  • Получать данные заявителей (отправлю в воскресенье).

  • Заполнять форму в отведенное время.

Если вам интересно, напишите мне, и я расскажу подробнее!

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andrii_zho
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