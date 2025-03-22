Мы помогаем иностранцам в Польше записываться на подачу документов в Варшаве.



Ищу 5 ответственных людей, которые готовы помогать с заполнением регистрационных форм.



📅 Когда: Каждый понедельник с 8:00 до 10:00 по Варшаве.

💰 Оплата: 500 грн за каждую корректно заполненную заявку.

📌 Что нужно делать:

Получать данные заявителей (отправлю в воскресенье).

Заполнять форму в отведенное время.



Если вам интересно, напишите мне, и я расскажу подробнее!