Ищется специалист для выполнения задания по сбору информации и её обработке для наполнения сайтов. Работа включает фиксирование данных и взаимодействие с событиями. Опыт в данной сфере приветствуется.
Отзывы Trust pilot
Привет, ищу кто мог бы сделать отзывы на Trust pilot с нормальных аккаунтов, чтобы не было бана. Нужно около 30-40 отзывов на английском. Жду предложения. Спасибо
Заявки фрилансеров
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