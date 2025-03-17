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Закрыт21 заявка87 просмотров

Ваши действия

1-взять у меня ссылку и инструкцию

2-посмотреть объявление 2-3 минуты 3-составить диалог с продавцом (2-4 вопроса )

4-написать положительный отзыв

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АвитоНаписание отзывов
2 месяца назад
guest_1737372111246
3 месяца в сервисе
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месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
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9 часов назад
19 дней назад
Данил
 
22 года
20 дней в сервисе
Был
9 дней назад
19 дней назад
Лана
 
25 лет
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18 дней назад
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Диана
 
33 года
месяц в сервисе
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Павел
 
18 лет
месяц в сервисе
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месяц назад
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Аделина
 
17 лет
месяц в сервисе
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месяц назад
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Даниил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
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месяц назад
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Данил
 
15 лет
месяц в сервисе
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месяц назад
месяц назад
Дарья
 
21 год
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месяц назад
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Максим
 
22 года
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2 месяца назад
Мила
 
19 лет
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2 месяца назад
2 месяца назад
Роман
 
57 лет
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Ильян
 
19 лет
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Анжелика
 
32 года
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Валерия
 
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Мелихон
 
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Варвара
 
16 лет
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Была
10 дней назад
2 месяца назад
АВДУЛЛО
 
29 лет
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месяц назад
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Сарварбек
 
23 года
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12 дней назад
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Дурбек
 
24 года
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Владислав
 
24 года
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месяц назад
2 месяца назад