Написание отзывов

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  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт29 заявок314 просмотров

Требуется разместить готовые текстовые отзывы на предоставленных нами онлайн-площадках. Мы предоставляем готовые тексты и ссылки на площадки. Объем работы: 4 отзыва за 100 грн. Процесс работы: исполнитель получает тексты и ссылки на площадки, размещает отзывы и отправляет ссылки на опубликованные посты, мы проверяем размещение и подтверждаем оплату.

Написание отзывов
2 месяца назад
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16 дней назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
19 лет
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24 дня назад
2 месяца назад
Катерина
 
27 лет
2 года в сервисе
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месяц назад
2 месяца назад
Константин
 
30 лет
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месяц назад
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Світлана
 
47 лет
2 месяца в сервисе
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12 дней назад
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Александр
 
31 год
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6 часов назад
41 отзыв
2 месяца назад
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Егор
 
25 лет
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2 месяца назад
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Жасурбек
 
15 лет
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2 месяца назад
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Виктор
 
19 лет
2 месяца в сервисе
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месяц назад
2 месяца назад
Анна
 
25 лет
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день назад
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Александр
 
24 года
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2 месяца назад
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Ева
 
26 лет
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месяц назад
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Екатерина
 
21 год
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Наталія
 
43 года
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4 дня назад
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Юлия
 
38 лет
2 месяца в сервисе
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9 дней назад
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Армен
 
22 года
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад
Марат
 
19 лет
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад
Светлана
 
21 год
2 месяца в сервисе
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Диана
 
18 лет
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Богдан
 
18 лет
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месяц назад
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Оксана
 
35 лет
2 месяца в сервисе
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11 дней назад
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Юлія
 
33 года
3 месяца в сервисе
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13 часов назад
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Леся
 
26 лет
3 месяца в сервисе
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2 дня назад
2 месяца назад
Сергі
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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Тетяна
 
42 года
4 месяца в сервисе
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20 часов назад
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Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
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9 часов назад
57 отзывов
2 месяца назад
Лучший контент-менеджер апреля
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Андгаме
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Яна
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Світлана
 
35 лет
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3 дня назад
2 месяца назад
Аня
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
12 дней назад
2 месяца назад