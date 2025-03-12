Требуется разместить готовые текстовые отзывы на предоставленных нами онлайн-площадках. Мы предоставляем готовые тексты и ссылки на площадки. Объем работы: 4 отзыва за 100 грн. Процесс работы: исполнитель получает тексты и ссылки на площадки, размещает отзывы и отправляет ссылки на опубликованные посты, мы проверяем размещение и подтверждаем оплату.