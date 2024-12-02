Необходимо создать и развивать Telegram канал для мобильного приложения ИИ помощника с аудиторией 30+ тыс. пользователей. Важна дружеская атмосфера, отсутствие ботов и фокус на живом контенте. Задача включает новости, опросы, поддержку и активное наполнение контентом для формирования лояльности к бренду.