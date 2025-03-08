Необходимо создать и развивать Telegram канал для мобильного приложения ИИ помощника с аудиторией 30+ тыс. пользователей. Важна дружеская атмосфера, отсутствие ботов и фокус на живом контенте. Задача включает новости, опросы, поддержку и активное наполнение контентом для формирования лояльности к бренду.
Сбор, обработка данных, эксель
Здравствуйте. Работы много с таблицами и сбора данных. Обработка данных. Вывод кнопок в Экселе для удобства обработки данных. Макросы. Срочно
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