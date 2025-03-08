Сбор, обработка данных, эксель

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок44 просмотра

Здравствуйте. Работы много с таблицами и сбора данных. Обработка данных. Вывод кнопок в Экселе для удобства обработки данных. Макросы. Срочно

Создание макросовСоздание таблиц
2 месяца назад
olgamendes
Ольга 
36 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
5 часов назад
3 отзыва(-2)
2 месяца назад
Мария
 
26 лет
2 месяца в сервисе
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месяц назад
2 месяца назад
Рома
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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2 месяца назад
Владислав
 
24 года
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Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
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10 часов назад
48 отзывов
2 месяца назад