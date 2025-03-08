Развитие Telegram канала для мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки46 просмотров

Мобильное приложение - ИИ помощник. Аудитория 30+к пользователей. Начинает формироваться лояльность к бренду. Необходимо создать и развивать ТГ канал: новости, опросы, траффик, поддержка, наполнение контентом. Нужно обязательное создание ламповой, дружеской атмосферы. Никаких ботов. Пользователи будут приходить по ссылке из приложения. Главное - контент, живая настоящая активность и вовлеченность.

SMMTelegramПривлечение трафика
2 месяца назад
guest_1741397364377
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