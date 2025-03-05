Отзывы Google Maps Буржнет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок96 просмотров

Требуются исполнители для размещения отзывов в Google Maps, регион США. Тематика бизнеса — бьюти-сфера (салон красоты, косметология и т.д.), поэтому важно, чтобы отзывы публиковались с женских аккаунтов.

Условия:

  • Нужны аккаунты с историей активности, США.

  • Для начала — 10 отзывов, далее возможна работа на постоянной основе.

  • Публикация с постепенной периодичностью, не все сразу.

Цена за отзыв 200 грн.

Google MapsНаписание отзывов
2 месяца назад
guest_1732349717420
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Олена
 
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Анастасия
 
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