Требуется написать отзыв на Яндексе и других площадках. Основная задача — создать качественный и информативный текст отзыва, который будет размещен на указанных ресурсах. Важно учитывать специфику каждой платформы.
Отзывы Google Maps Буржнет
Требуются исполнители для размещения отзывов в Google Maps, регион США. Тематика бизнеса — бьюти-сфера (салон красоты, косметология и т.д.), поэтому важно, чтобы отзывы публиковались с женских аккаунтов.
Условия:
Нужны аккаунты с историей активности, США.
Для начала — 10 отзывов, далее возможна работа на постоянной основе.
Публикация с постепенной периодичностью, не все сразу.
Цена за отзыв 200 грн.
Заявки фрилансеров
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