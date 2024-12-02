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Завершен2 заявки15 просмотров

Привет!

Нужно глянуть стартапик и написать там свое мнение о нем. Тема: обучение it специальностям

Написание отзывов
5 месяцев назад
Mirno
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

yoloqward
Михаил 
19 лет
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
отличный работодатель рекомендую всем максимальная комуникабельность

Заявки фрилансеров

yoloqward
Михаил 
19 лет
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Александр
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад