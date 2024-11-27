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$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок87 просмотров

нужно заполнить сайт контентом. 16 страниц. Также надо сделат контактнуу форму. Нужно минимальное знание PHP и немного творчества.

PHPНаполнение сайтов
5 месяцев назад
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