denopt17

Денис denopt17

 
38 летБеларусь/Витебск
5 лет на фриланс-бирже
Был
час назад
11 отзывов
1 новый
Web-программирование

Мои контакты:

Знания, умения, навыки:
  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 4.
  • SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • CMS WordPress (на премиум теме https://avada.theme-fusion.com/demos/ )
О работе:

Мой главный принцип - сделать свою работу качественно и в срок.

Отдаю предпочтение заказчикам, которые в деталях знают каким должен быть конечный продукт.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественная работа.
  • Адекватные цены.
  • Постоянно на связи.
  • Гарантия на сайты 12 мес.
Оплата:

Порядок оплаты зависит от заказчика.

Оплата перечисляется на банковскую карту.

WordPressAndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSSGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$100
10 баллов
17 дней назад
Верстка проекта
новый отзыв
Денис, спасибо за работу! Все сделано очень грамотно, аккуратно, без каких-либо задержек и отклонений от курса. Рекомендую.
Отличный заказчик, приятно было работать, оплата своевременная. Рекомендую 100%!
Ответный отзыв
konstantinmandra
Константин 
30 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
2 месяца назад
Доработка сайта
Отличный мастер! Сделал все быстро и четко. Рекомендую
Очень рад сотрудничеству с Константином, задачи поставлены четко, оплата своевременная, рекомендую 100%!
Ответный отзыв
gerry5616
42 годаСША
7 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
6 месяцев назад
Wordpress
Сделал все очень быстро, объяснил все что интересовало, очень доволен. Всем рекомендую данного человека.
Алексей отличный заказчик. Задача понятная, всегда на связи, оплата в срок. Рад сотрудничеству, рекомендую 100%.
Ответный отзыв
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$5
10 баллов
3 года назад
Добавить товары на сайт
Все сделано в лучшем виде! Рекомендую!
Задачи поставлены четко, оплата в срок, рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
adamdickins
Дмитрий 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Установить шаблон на Wordress - WooCommrce
Денис оперативно настроил шаблон. Рекомендую.
С Дмитрием приятно иметь дело, четкая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую 100%.
Ответный отзыв