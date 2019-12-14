Web-программирование

Мои контакты:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 4.

SCSS

GulpJS

Git

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Использование спрайтов.

CMS WordPress (на премиум теме https://avada.theme-fusion.com/demos/ )

Мой главный принцип - сделать свою работу качественно и в срок.

Отдаю предпочтение заказчикам, которые в деталях знают каким должен быть конечный продукт.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественная работа.

Адекватные цены.

Постоянно на связи.

Гарантия на сайты 12 мес.

Порядок оплаты зависит от заказчика.

Оплата перечисляется на банковскую карту.