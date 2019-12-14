Web-программирование
Мои контакты:
- Skype: denopt17
- email: [email protected]
- Viber, WhatsApp, Telegram: +375 29 592-58-81
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 4.
- SCSS
- GulpJS
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- CMS WordPress (на премиум теме https://avada.theme-fusion.com/demos/ )
Отдаю предпочтение заказчикам, которые в деталях знают каким должен быть конечный продукт.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественная работа.
- Адекватные цены.
- Постоянно на связи.
- Гарантия на сайты 12 мес.
Оплата перечисляется на банковскую карту.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Грузоперевозки1 просмотр
- Иммиграционные услуги2 просмотра
- Юридические услуги141 просмотр
- Юридические консультации176 просмотров
- Лендинг154 просмотра
- Сафаринет просмотров
- Сбалансированное питание143 просмотра
- Сайты на WordPresss109 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
17 дней назад
Верстка проекта
— новый отзыв
Денис, спасибо за работу! Все сделано очень грамотно, аккуратно, без каких-либо задержек и отклонений от курса. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно было работать, оплата своевременная. Рекомендую 100%!
$10
10 баллов
2 месяца назад
Отличный мастер! Сделал все быстро и четко. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству с Константином, задачи поставлены четко, оплата своевременная, рекомендую 100%!
$50
10 баллов
6 месяцев назад
Сделал все очень быстро, объяснил все что интересовало, очень доволен. Всем рекомендую данного человека.
Ответный отзыв
Алексей отличный заказчик. Задача понятная, всегда на связи, оплата в срок. Рад сотрудничеству, рекомендую 100%.
$5
10 баллов
3 года назад
Все сделано в лучшем виде! Рекомендую!
Ответный отзыв
Задачи поставлены четко, оплата в срок, рекомендую для сотрудничества.
$20
10 баллов
4 года назад
Денис оперативно настроил шаблон. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Дмитрием приятно иметь дело, четкая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую 100%.