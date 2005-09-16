Ищу Битрикс программиста в помощь для доработок текущего функционала и натяжки готовой вёрстки на сайт.
Отправка сообщений на сайте WP без плагина по wp_mail
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, есть кастомная страница сайта с формой на 17 пунктов(инпуты, несколько чекбоксов, несколько радио, несколько текстареа, файл). Нужно через php или js сделать валидацию. Валидация: required, проверка email и для полей текстареа max кол-во символов. Подключить форму по wp_mail без плагинов. В wp-config данные по подключению smtp уже есть.
Указывайте стоимость и сроки. Предпочтение тем кто сделает оперативно.
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