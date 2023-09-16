Битрикс Программист

$100
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки17 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу Битрикс программиста в помощь для доработок текущего функционала и натяжки готовой вёрстки на сайт.

3 месяца назад
9weblanser
Сергей 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад
  • Похожие заказы

  • Пофиксить отображение главной страницы

    Добрый день. Задача поменять главную страницу сайта - https://playtoplaygame.club. Нужно чтобы главной была вот эта страница https://playtoplaygame.club/new-dave-the-diver/. В настройках, раздел reading при замене статической ссылки https://take.ms/JuYQh возникает ошибка - ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Исправить костели :)

    Подключить stripe к вукомерсе Сделали коннект через админку плагина, добавили хук в админке страйп картинка прикреплена Это я кастомно стилями поигрался - но суть не в том. Там по ходу стили сайта ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Нестандартная задача на Wordpress + Woocomerce

    Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор. Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории Подробнее: - нужно отображать товары ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрытнет даты

  • Нестандартная задача на Wordpress + Woocomerce

    Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор. Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории Подробнее: - нужно отображать товары ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • OpenCart - BACK-END

    Сделан редизайн к действующему интернет-магазину по функционалу, который уже имеется. В старой версии - очень давний код и верстка, мы полностью обновили HTML/CSS/JS в новый формат, нужно перенести переменные на новую верстку. Ищу: BACK-END исполнителя, с ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Поддержка сайта на WordPress

    Сайт агентства недвижимости на острове Пхукет. У сайта русская и английская версия. По задачам: 1. Проанализировать состояние сайта, посмотреть его здоровье, подсказать что необходимо пофиксить по технической части. 2. Настройка падающих заявок с сайта ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Google Pay payment module for opencart 2.0

    $300

    Мы ищем разработчика для создания модуля оплаты Google Pay на [url=https://tea-side.com]наш сайт[/url].  Технические подробности:- Сайт на Opencart 2.0 с установленным модулем [url=https://simpleopencart.com/]Simple Checkout[/url]﻿- [url=https://www.omise.co/googlepay/thailand]Opn gateway API[/url]﻿ (version 2019-05-29)- [url=https://developers.google.com/pay/api/web/overview]Google Pay API[/url]﻿ На сайте уже установлен и работает модуль ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад