Google Pay payment module for opencart 2.0

На сайте на CMS wordpress с плагином Elementor PRO необходимо пофиксить общие стили без потери текущего дизайна страниц, сделать редиректы http на https, удалить неиспользуемые плагины, пофиксить\улучшить работу нескольких элементов конструктора Elementor. Нужен человек, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ищем разработчика для создания модуля оплаты Google Pay на наш сайт.
Технические подробности:- Сайт на Opencart 2.0 с установленным модулем Simple Checkout- Opn gateway API (version 2019-05-29)- Google Pay API
На сайте уже установлен и работает модуль оплаты банковскими картами от Opn (Once the customer selects their preferred card and confirms the payment, the card will be charged the same way as the normal credit card payments flow).
Размер этого проекта считается средним, поскольку он включает в себя работу по интеграции, но ограничивается конкретным способом оплаты. Ориентировочная продолжительность проекта – менее 1 месяца. Мы ищем разработчика среднего уровня с опытом интеграции Opencart и платежных шлюзов.
- Похожие заказы
- $70Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Оставляйте ваш телеграмСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищу wordpress/woocomerce разработчика, по большей части работа с шаблонами. Есть постоянные заказчики и заказы. Т.к. большой обьем работы сам не справляюсь, кому интересно пишите в лс.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Собственно, задача в заголовке. Нужно помочь настроить, чтобы на динамических страницах, которые подтягивают данные из базы данных CMS Wix, была мультиязычность в зависимости от того, какой язык выбрал пользователь. То есть, у ...Закрыт2 месяца назад
Закончился сертификат, есть другой, нужно заменить через консоль сервера сертификатЗакрыт3 месяца назад
Нужно натянуть вёрстку на вп, по этапно Используется Carbon fields и Polylang pro.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Задача: 1) Спарсить часть товаров с другого сайта (свой сайт на Webasyst) 2 Перенести сам сайт (дизайн, бузу). 3) Интеграция украинской версии Это если коротко)Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Сайт b2b с товарами, самописный на базе WordPress. Есть небольшие замечания, например нужно сделать: - добавление дополнительных быстрых фильтров; - удлинение поля Товар; - добавление новых полей в таблицу с заказами. Предварительно итого на 20 часов работыСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо срочно перенести сайт с одного хостинга на другой с полным сохранением всего функционала, дизайна, баз данных, адресов страниц, плагинов.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Здравствуйте Нужно настроить обработку лидов, приходящих с сайта, чата и вотсапа. Подключить почту, чатбота, pipeline. Хочу узнать условия. СпасибоЗакрыт2 месяца назад