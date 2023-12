Google Pay payment module for opencart 2.0

Мы ищем разработчика для создания модуля оплаты Google Pay на наш сайт.

Технические подробности:- Сайт на Opencart 2.0 с установленным модулем Simple Checkout- Opn gateway API (version 2019-05-29)- Google Pay API

На сайте уже установлен и работает модуль оплаты банковскими картами от Opn (Once the customer selects their preferred card and confirms the payment, the card will be charged the same way as the normal credit card payments flow).

Размер этого проекта считается средним, поскольку он включает в себя работу по интеграции, но ограничивается конкретным способом оплаты. Ориентировочная продолжительность проекта – менее 1 месяца. Мы ищем разработчика среднего уровня с опытом интеграции Opencart и платежных шлюзов.