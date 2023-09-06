Помочь с переводом динамических страниц Wix

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки5 просмотров
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Собственно, задача в заголовке. Нужно помочь настроить, чтобы на динамических страницах, которые подтягивают данные из базы данных CMS Wix, была мультиязычность в зависимости от того, какой язык выбрал пользователь.

То есть, у айтема две колонки. В одной текст на русском, в другой - на английском. Вот нужно, чтобы текст брался из одной из этих колонок, в зависимости от выбора языка.

3 месяца назад
guest_16367238792199
Грузия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад