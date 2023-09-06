Помочь с переводом динамических страниц Wix

Собственно, задача в заголовке. Нужно помочь настроить, чтобы на динамических страницах, которые подтягивают данные из базы данных CMS Wix, была мультиязычность в зависимости от того, какой язык выбрал пользователь.

То есть, у айтема две колонки. В одной текст на русском, в другой - на английском. Вот нужно, чтобы текст брался из одной из этих колонок, в зависимости от выбора языка.