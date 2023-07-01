Сайт на joomla версия 1.0.13. Не работает редактор http://joxi.ru/Vrw8zdRS71dQ4m нужно заменить на другой, чтобы работал Бюджет 500р. Срок сегодня.
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- $5JoomlaСайт на JoomlaСистемы управления (CMS)нет заявокОткрыт20 дней назад
Всем привет. У нас есть сайт (на популярном конструкторе), который необходимо, сохранив функционал и внешний вид один в один, "перенести" на Joomla. Функционал сайта: интернет-магазин с немного нестандартным каталогом. ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт24 дня назад
Время от времени нужно заполнять сайт на Joomla контентом. В работу не входит дизайн, администрирование, работа с хостингом и пр. Но входит обрезка фото под макет и форматирование залитого текста. Прошу контент-редакторов и администраторов ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 дней назад
- $10
Есть сайт на Joomla 4 построенный с помощью SP Pagу Builder - https://bestobivka.siteform.su/ Нужно на главной странице, под заголовком "Наши работы", сделать модуль (аддон, скрипт или еще что - не важно) который показывал ...Закрыт15 дней назад
- $20
Есть сайт - https://bestobivka.siteform.su/ Работает на Joomla 4, построен с помощью SP Page Builder в связке с фреймворком Helix Нужно немного поправить всего четыре момента - все, по сути, касаются внешнего вида, а ...JavascriptMySQLHTMLCSSJoomlaСайт на JoomlaПравки на сайтHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Корректировки сайта Нужно обновить сайт на джумле , добавление новых инструментов, поправка сетки категорий , поправки в мобильной версии Точнее, у нас очень старая версия джумли и ддумшопа Нужно перенести на новые версии Нужно ...Закрыт3 месяца назад
Простой сайт stilma-ua.com Необходимо перевести на новую стабильную версию Joomla в https варианте. Добавить стандартную защиту от взлома. Желательна оплата на ФОП.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $1
Сайт на Joomla 1.5 Стоит задача изменить шапку сайта, но не могу разобраться, как это сделать. Нужна помощьНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Виправити ошибку 500 на сервері. Сайт на Joomla 1.5.25Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
1. Обновить Joomla до 4 последней версии2. Создать возможность делать под каталоги3. Создать возможность изменять цену в зависимости от количестваСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $40
Есть работающий сайт на Joomla 3.10, php 7.4, mysql. Требуется написать Dockerfile, docker-compose.yml и остальные конфиги, чтобы этот сайт можно было запускать в докере. Вам будет дан доступ в репозиторий с исходным кодом сайта. Вам надо ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
На сайте есть не большие паправки надо исправитьСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Требуется специалист c опытом работы с CMS Joomla для исправления сбоя системы хостинга или Joomla. В результате сброса адресации сайта при переходе на него пользователи попадают на отдельную страницу, вместо полноценного многостраничного сайта с оригинальным ...PHPJavascriptMySQLCSSJoomlaСайт на JoomlaМногостраничный сайтСистемное администрированиенет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Изменения на страницах ("разбиение"), создание новых страниц на основании существующих, перелинковка, подробнее - см. файлHTML-верстка5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Изменения на страницах ("разбиение"), создание новых страниц на основании существующих, перелинковка, подробнее - см. в прикреплённом файле.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
- $10
Точнее, сайт почту отправляет, с этим все ок, но вот приходят заявки "пустыми" - http://joxi.ru/n2Y0GXbhbX4wdm Нужно починить, сделать чтобы все передавалось корректно. Сайт на Joomla 4, форма работает на Page Builder.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Сайт sumkisport.com.ua. Joomla 3.10.11 Joomshopping 4.18.9 PHP 7.4 Проблема с возвратом назад на позицию просмотра в списке товаров из карточки товара Joomshopping. Бывает - чаще - возвращается, а бывает - ...PHPJoomlaJoomShoppingСайт на JoomlaКарточки товаровНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
- $25
Список небольшой - скину заинтересованным в личку. Обязательные требования к исполнителю: - отличное знание Joomla (в том числе версии 4); - знание js, css и прочих необходимых инструментов "на ты"; - опыт работы с Helix и Page Builder - возможность ...JavascriptCSSJoomlaСайт на JoomlaСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужно восстановить доступ к сайту на Joomla [url=https://moneymuseum.cash/]https://moneymuseum.cash/ [/url](сейчас не пускает якобы из-за конфликта версий PHP на сайте и на хостинге. Но это не точно). В целом проект с перспективой дальнейшего перехода на WordPress и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $100
Перенос простого сайта с Joomla на WIX, а так же настроить SEO на WIX Требуется полностью сохранить дизайн 1 в 1 и микро доработки в адаптив внести Сроки завтра до вечера, оплата по факту выполнения задачи. Если ...Закрыт8 месяцев назад