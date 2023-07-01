Есть работающий сайт на Joomla 3.10, php 7.4, mysql. Требуется написать Dockerfile, docker-compose.yml и остальные конфиги, чтобы этот сайт можно было запускать в докере. Вам будет дан доступ в репозиторий с исходным кодом сайта. Вам надо ...