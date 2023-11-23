Наполнение сайта на Joomla

Наполнение сайтовОткрыт8 заявок47 просмотров
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Время от времени нужно заполнять сайт на Joomla контентом. В работу не входит дизайн, администрирование, работа с хостингом и пр. Но входит обрезка фото под макет и форматирование залитого текста.

Прошу контент-редакторов и администраторов указать цену за 1 item (элемент типа текста, картинки, фото и пр).

Joomla
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