Наполнение сайта на Joomla

Время от времени нужно заполнять сайт на Joomla контентом. В работу не входит дизайн, администрирование, работа с хостингом и пр. Но входит обрезка фото под макет и форматирование залитого текста.

Прошу контент-редакторов и администраторов указать цену за 1 item (элемент типа текста, картинки, фото и пр).