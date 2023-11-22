Опубликовать отзыв на яндекс картах или авито

$4
Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки21 просмотр
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Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р

Опубликовать отзыв на авито 120р

Можно выполнить что то одно или сразу два

Текст готовый выдаём

Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня

Или аккаунт авито старше 3х месяцев

Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.

Пишите, рассмотрим всех!

месяц назад
Vichkaaa
27 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
5 часов назад