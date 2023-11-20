Опубликовать Отзыв на Яндекс картах или авито

Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р

Опубликовать отзыв на авито 120р

Можно выполнить что то одно или сразу два

Текст готовый выдаём

Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня

Или аккаунт авито старше 3х месяцев

Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.

Пишите, рассмотрим всех!