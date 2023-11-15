Подобрать телеграмм каналы

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Нужно сделать подборку с 20 лучших телеграмм и твиттер каналов о крипте

3 Твиттер каналов

7 Украинских (на украинском языке) телеграмм каналов

10 Телеграмм каналов СНГ

Каналы должны быть старыми, а главное активными, информация в них должна быть актуальная.

Подборка должна местись в себе как общеновостные так и с конкретными свежими крипто проектами, активностями и т д.

Все ссылки должны быть активными.

месяц назад
guest_1700085454830
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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