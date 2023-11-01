Выполнение задач по созданию аккаунтов и размещению в G. Reviews

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки16 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.По каким гео вы размещаетесь ? 

2. Аккаунт соответсвует выбранному гео?

3. Есть ли возможность публиковать отзывы с аккаунта где  не только 1 отзыв есть?

4. Какая скорость публикации отзывов?

5. Если отзывы удаляются есть ли гарантия на них? Если да, то какая?

6. Какая цена?

7. Есть ли проблемы с размещением?
8. Анти спам 7-4?

месяц назад
guest_1699432078400
Украина
месяц в сервисе
Была
месяц назад