Продвижение сайтов любой сложности
Чем могу быть полезен: - Комплексное SEO-продвижение; (основанное направление); - Настройкой контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Ads (сертифицированный специалист с 2016 года); - SEO-консультации и аудиты; - Разработкой сайтов любого уровня сложности на всех популярных CMS (Bitrix, WordPress, OpenCart и т.д.); - Поддержкой и доработкой сайтов. О себе: - Более 10 лет опыта продвижения сайтов; - Реальные финансовые гарантии на все работы.
Я против войны в Украине!
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#347
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Продвижение магазина в Google7 просмотров
- Продвижение доставки цветов8 просмотров
- Продвижение интернет-магазина (рост в 5 раз)8 просмотров
- Продвижение туристического агентства4 просмотра
- Продвижение клининговой компании6 просмотров
- Продвижение услуг по ремонту бытовой техники5 просмотров
- SEO продвижение сайта автосервиса4 просмотра
- Продвижение интернет-магазина аккумуляторов5 просмотров
- SEO продвижение интернет-магазина военной одежды6 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Продвижение сайтов
Сделано качественно, советую!
Ответный отзыв
все окей!
$10
10 баллов
2 года назад
SEO
Спасибо за за консультацию, получил отличную и важную информацию!
Ответный отзыв
Все окей!
$10
10 баллов
2 года назад
Настройка аналитики
Спасибо Сергею,очень повезло,что нашел отличного спеца. Сделал за приемлимую цену и очень оперативно.
Ответный отзыв
Все окей!
$20
10 баллов
2 года назад
Оптимизация сайтов
Хороший исполнитель. Все понравилось.
Ответный отзыв
ВСе ок
$50
10 баллов
2 года назад
GoogleSEOОптимизация сайтовЯндекс
Отличный специалист, рекомендую к сотрудничеству !
Ответный отзыв
Хороший заказчик