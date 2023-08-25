winstonbyfly

Сергей winstonbyfly

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Продвижение сайтов любой сложности

Чем могу быть полезен: - Комплексное SEO-продвижение; (основанное направление); - Настройкой контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Ads (сертифицированный специалист с 2016 года); - SEO-консультации и аудиты; - Разработкой сайтов любого уровня сложности на всех популярных CMS (Bitrix, WordPress, OpenCart и т.д.); - Поддержкой и доработкой сайтов. О себе: - Более 10 лет опыта продвижения сайтов; - Реальные финансовые гарантии на все работы.

#4Яндекс
#5Настройка аналитики
#6Продвижение сайтов
#6Google
#9Оптимизация сайтов
#10Написание текстов
#10SEO
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#347
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

guest_1694350363720
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Продвижение сайта
Продвижение сайтов
Сделано качественно, советую!
все окей!
Ответный отзыв
guest_1694075980727
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Консультация по SEO
SEO
Спасибо за за консультацию, получил отличную и важную информацию!
Все окей!
Ответный отзыв
guest_1693329197086
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Настройка аналитики на сайте
Настройка аналитики
Спасибо Сергею,очень повезло,что нашел отличного спеца. Сделал за приемлимую цену и очень оперативно.
Все окей!
Ответный отзыв
guest_1693399737338
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Внутренняя оптимизация сайта разовая
Оптимизация сайтов
Хороший исполнитель. Все понравилось.
ВСе ок
Ответный отзыв
guest_1692616942542
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Оптимизировать сайт
GoogleSEOОптимизация сайтовЯндекс
Отличный специалист, рекомендую к сотрудничеству !
Хороший заказчик
Ответный отзыв
Показать больше отзывов