SEO-аудит и стратегия закупки ссылок для магазина одежды

https://disk.yandex.ru/i/Ga3-7csEM6I5Gg - аудит с планом

https://disk.yandex.ru/i/bRsKTh2Uh6cXIQ - стратегия по наращиванию ссылочной массы