Продвижение сайта

Сайт новини для українців в Канаді. Відповідно до нових змін у законодавстві в Канаді блокуються новинні сайті у Фейсбуці та Google. Враховуючи ці обставини, потрібно збільшити кількість відвідувачів аудиторії, яка відображатиметься у Гугл Аналітиці.