Сайт на Wordpress

Сайты «под ключ»Завершен19 заявок56 просмотров
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Тематика производство и продажи классических костюмов оптом . информационный сайт на 4 -5 страниц. Шаблонный вариант приветствуется.Домен Хостинг Помощь в наполнении присланной мной информации Админ панель для редактирования ЗАЩИТА от ддос атак Адаптация под моб устройстваЯЗЫК русский Целевая аудитория Россия и Украина . -------С дальнейшим компклексным продвижением

WordPressСайт на WordPress
2 месяца назад
guest_1697476279460
Турция
2 месяца в сервисе
Была
7 дней назад
Выбранный исполнитель
Val_Ter
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
2 месяца назад
$526
14 дней
UAHUSDT
Первый раз воспользовалась услугами Weblancer и осталась довольна выбранным исполнителем. Грамотный специалист знает свое дело. Тактичен и всегда на связи. Даже после завершения проекта подсказывал и помогал разобраться .Рекомендую
Спасибо за работу. Приятно было посотрудничать.
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