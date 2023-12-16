Сайт на Wordpress

Здравствуйте. Нужно перенести сайт с торговой площадки Сату на новый отдельный хостинг. Все в excel формате. Если можете помочь, прошу сообщить стоимость. bs1.kz С уважением Куан
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика производство и продажи классических костюмов оптом . информационный сайт на 4 -5 страниц. Шаблонный вариант приветствуется.Домен Хостинг Помощь в наполнении присланной мной информации Админ панель для редактирования ЗАЩИТА от ддос атак Адаптация под моб устройстваЯЗЫК русский Целевая аудитория Россия и Украина . -------С дальнейшим компклексным продвижением
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