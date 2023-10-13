Создать казино. Аналог в описании.

Всем привет! Необходимо создать генератор ссылок для встроенных браузеров криптовалютных приложений Android и iOS (например Trust Wallet) на открытие опр. сайта. Если пользователь нажимает на такую ссылку (кнопку), находясь на веб-сайте в браузере Chrome ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать гемблинг платформу под ключ, желательно в кратчайшие сроки, аналоги:
1win.top - пример
Наполнить сайт казино, ставками на спорт и играми aviator, luckyjet.
сделать простую регистрацию пользователей, через email
Подключить сторонний эквайер и помочь с подключением других платежных систем.
Техническое задание писать не умею, могу лишь рассказать вкратце что я хотел бы видеть.
Человек откликающийся на мое задание, должен иметь опыт в данной сфере и понимание строения сайта.
Можно сделать через скрипт, если таковой имеется.
Если есть готовые предложения, то я готов обсудить с вами дальнейшие условия сотрудничества.
Цену пишу условную. Остальное обсудим в личке!
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