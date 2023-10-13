Создать казино. Аналог в описании.

$3000
Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок67 просмотров
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Создать гемблинг платформу под ключ, желательно в кратчайшие сроки, аналоги:

1win.top - пример

Наполнить сайт казино, ставками на спорт и играми aviator, luckyjet.

  • сделать простую регистрацию пользователей, через email

  • Подключить сторонний эквайер и помочь с подключением других платежных систем.

Техническое задание писать не умею, могу лишь рассказать вкратце что я хотел бы видеть.

Человек откликающийся на мое задание, должен иметь опыт в данной сфере и понимание строения сайта.

Можно сделать через скрипт, если таковой имеется.

Если есть готовые предложения, то я готов обсудить с вами дальнейшие условия сотрудничества.

Цену пишу условную. Остальное обсудим в личке!

2 месяца назад
Jubil
Тимур 
29 летУзбекистан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад