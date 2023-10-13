Создать сервис для розыгрыша подарков через лотерею

Здравствуйте. Необходима доработка на Drupal 7. Все подробности исполнителю. Если вы не работали с данной системой, не отвечайте на данный проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо разработать сервис в котором с помощью лотерей можно будет разыгрывать подарки. Надо чтобы админ сервиса имел возможность создать лотерею с 3-х шаблонов которые будут в системе, где будет возможность настроить название, возможно картинку, также настроить изображение приза и изображения клеток которые будут просто обозначать что ничего нет, после чего настраивает администратор вероятность выигрыша. Генерируется линк по которому заходит пользователь и чтобы получить свой лоторейный билет ему надо зарегистрироваться в розыгрыше, после чего стирает клетки, чтобы выиграть приз ему надо чтобы изображение приза было в трех клетках, после чего если пользователь выиграл то ему выдает окно где он оставляет данные для получения приза. Желательно разработать на React но что именно использовать Next или что-то другое это уже от вас зависит.
Прошу вас написать +- сколько будет стоить разработка такая, и какие применять технологии будете, понятно что точное тз мы уже с кандидатом обсудим.
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