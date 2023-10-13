Внести правки на Laravel

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок203 просмотра
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Вот видео тз: https://www.loom.com/share/9e2db83f90604376a9515b9e60913066?sid=74c89605-dc98-49d3-8bec-29ea396051f0

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Laravel
2 месяца назад
gromaha
Виктор 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад