Создание Чат бота в ТГ

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок243 просмотра
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Техническое задание или требование в подрядчику  Цели Проекта Проект реализуется с целью автоматизации обработки клиентских обращений и сокращения времени ожидания ответа клиентами в неавторизованной зоне. Чат-бот — виртуальный ассистент для коммуникации с клиентами Заказчика, обученный общаться по ограниченному набору Тематик.Тематики Чат-бота (подбор размеров и вещей) — список вопросов, по которым Чат-бот консультирует клиентов Заказчика.  Описание  сценария использования Процесс разрешения обращения Собеседника с помощью Чат-бота выглядит следующим образом:

  • Собеседник переходит в канал, в который выведен Чат-бот;
  • Собеседник пишет свой запрос Чат-боту;
  • Чат-бот определяет необходимость перевода запроса на оператора в случае жалобы или возврата!  #жалоба - перевод на оператора 
  • Если необходимость перевода на оператора не обнаружена, то Чат-бот распознает запрос Собеседника и выдает текстовый ответ!
  • есть 3 вида # по которым работает бот — размер( вписывать свои параметры и бот определит твой размер сам), лучший вариант под размер, жалоба
  • все что людям надо (нажать START, выбрать тему # , написать параметры, ответ ( ДА-НЕТ) на предложения бота
Объем текстовых клиентских обращений в месяц: 25 000 шт.           Требования к отчетности и контролю качества работы Чат-бота Платформа сохраняет всю историю обращений к Чат-боту. Платформа сохраняет историю вызова модуля машинного обучения Чат-бота, собирает статистику работы модуля: 
    • Исходное обращение
    • Результат распознавания интента
    • Процент уверенности в распознавании интента.
Данные собираются для улучшения и контроля корректности работы сценария общения Чат-бота и модели машинного обучения, распознающей интенты.
2 месяца назад
Lessija_
21 годЛатвия
3 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
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