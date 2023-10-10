Создание Чат бота в ТГ

Нужно сверстать по фигме без натяжки Заявку кидать только у кого минимум 3 хороших отзыва
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание или требование в подрядчику Цели Проекта Проект реализуется с целью автоматизации обработки клиентских обращений и сокращения времени ожидания ответа клиентами в неавторизованной зоне. Чат-бот — виртуальный ассистент для коммуникации с клиентами Заказчика, обученный общаться по ограниченному набору Тематик.Тематики Чат-бота (подбор размеров и вещей) — список вопросов, по которым Чат-бот консультирует клиентов Заказчика. Описание сценария использования Процесс разрешения обращения Собеседника с помощью Чат-бота выглядит следующим образом:
- Собеседник переходит в канал, в который выведен Чат-бот;
- Собеседник пишет свой запрос Чат-боту;
- Чат-бот определяет необходимость перевода запроса на оператора в случае жалобы или возврата! #жалоба - перевод на оператора
- Если необходимость перевода на оператора не обнаружена, то Чат-бот распознает запрос Собеседника и выдает текстовый ответ!
- есть 3 вида # по которым работает бот — размер( вписывать свои параметры и бот определит твой размер сам), лучший вариант под размер, жалоба
- все что людям надо (нажать START, выбрать тему # , написать параметры, ответ ( ДА-НЕТ) на предложения бота
- Исходное обращение
- Результат распознавания интента
- Процент уверенности в распознавании интента.
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