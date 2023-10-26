Нужно скопировать маленький макет с помощью Float

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Макет: https ://www.figma.com/file/mzZfiiikWg9aJX23wgioff/Float
Серым блокам нельзя задавать высоту, цветным можно.
Один слева, другой справа.
Один слева, несколько справа (порядок элементов справа должен быть таким же, как в HTML и на макете).
Два слева, два справа.
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