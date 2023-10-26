Нужно скопировать маленький макет с помощью Float

HTML-версткаЗавершен6 заявок177 просмотров
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Макет: https ://www.figma.com/file/mzZfiiikWg9aJX23wgioff/Float

Серым блокам нельзя задавать высоту, цветным можно.

Один слева, другой справа.

Один слева, несколько справа (порядок элементов справа должен быть таким же, как в HTML и на макете).

Два слева, два справа.

2 месяца назад
Kievopg
23 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ak-hu
Артем 
23 годаПольша
3 месяца в сервисе
Был
23 дня назад
2 месяца назад
$5
1 день
UAH
Всё отлично! Рекомендую
Владислав четко поставил задачу и вовремя оплатил работу, рекомендую к сотрудничеству