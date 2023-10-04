Сверстать сайт на Тильде

$60
HTML-версткаЗакрыт3 заявки197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать десктопную версию. Часть уже готова.

Ссылка на макет: https://clck.ru/35zidG

Архив страниц: https://export.tildacdn.com/export/zips/project7066154_1696513305.zip

2 месяца назад
abramovich_rb
Евгений 
27 летБеларусь
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв(-1)