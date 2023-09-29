Скорректировать мобильную верстку сайта

https://www.rivierabus.com/albania/ Эта и еще несколько подобных страниц - целевые страницы для бронирования билетов на туристический автобус в разных регионах средиземноморья. На главной странице нужно задизайнить и сверстать блок по следующему ТЗ: Карта средиземноморья в ...