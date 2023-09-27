Верстка блока WP

https://www.rivierabus.com/albania/ Эта и еще несколько подобных страниц - целевые страницы для бронирования билетов на туристический автобус в разных регионах средиземноморья. На главной странице нужно задизайнить и сверстать блок по следующему ТЗ:

Карта средиземноморья в качестве фона с отметками в локациях присутствия сервиса и ссылками для перехода на целевые страницы регионов. Приветствуется креатив, легкая анимация и корректное отображение в моб и десктопной версии. Дизайн карты нравится такой:

https://hiking.org/portfolio/mediterranean-coast-t...

скетч во вложении