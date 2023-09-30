Поправить работу блока с анимацией

HTML-версткаЗавершен4 заявки114 просмотров
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Есть готовая анимация, которая работает в GoogleChrome, но есть небольшой баг в Safari и на мобильных iOS -- надо подправить. Больше деталей в лс.

3 месяца назад
denis_pavlenko
Денис 
29 летУкраина
2 года в сервисе
Был
8 часов назад
Выбранный исполнитель
Ulan-bek
Уланбек 
32 годаКиргизия
6 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
3 месяца назад
$25
1 день
RUB
Уланбек, сделал свою работу очень хорошо, предложил несколько возможных вариантов решения поставленной задачи, реализовал все быстро, был постоянно на связи.
Сотрудничество с Денисом было на высшем уровне. Четкое ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ))
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