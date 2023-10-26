Верстка || JavaScript || React

Имею более 3 лет опыта в разработке интерфейсов с использованием JavaScript, HTML и CSS. Помимо опыта работы, я обладаю степенью бакалавра по веб-разработке и имею соответствующие сертификаты.



Мои навыки:

➢ JavaScript

➢ React

➢ jQuery

➢ HTML 5 / CSS 3

➢ SCSS (Sass)

➢ Bootstrap, Vanilla CSS framework

➢ Gulp, Webpack

➢ PSD в HTML / Sketch в HTML / Figma в HTML



Умею создавать веб-приложения с нуля, используя JavaScript, React или jQuery. Компетентен в создании одностраничных веб-приложений, придерживаюсь концепции "mobile first", ориентируюсь на кросс-браузерное программирование, внедрение API и оптимизацию для поисковых систем (SEO). Моя цель - предоставить адаптивный, отзывчивый, семантически верный, быстрый и чистый код.



Есть вопросы? С удовольствием отвечу на них в личных сообщениях!