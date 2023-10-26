ak-hu

Артем ak-hu

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстка || JavaScript || React

Имею более 3 лет опыта в разработке интерфейсов с использованием JavaScript, HTML и CSS. Помимо опыта работы, я обладаю степенью бакалавра по веб-разработке и имею соответствующие сертификаты.

Мои навыки:

➢ JavaScript

➢ React

➢ jQuery

➢ HTML 5 / CSS 3

➢ SCSS (Sass)

➢ Bootstrap, Vanilla CSS framework

➢ Gulp, Webpack

➢ PSD в HTML / Sketch в HTML / Figma в HTML

Умею создавать веб-приложения с нуля, используя JavaScript, React или jQuery. Компетентен в создании одностраничных веб-приложений, придерживаюсь концепции "mobile first", ориентируюсь на кросс-браузерное программирование, внедрение API и оптимизацию для поисковых систем (SEO). Моя цель - предоставить адаптивный, отзывчивый, семантически верный, быстрый и чистый код.

Есть вопросы? С удовольствием отвечу на них в личных сообщениях!

Figma
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#945
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

Kievopg
24 года
2 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
Нужно скопировать маленький макет с помощью Float
Figma
Всё отлично! Рекомендую
Владислав четко поставил задачу и вовремя оплатил работу, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#107
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#512
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $240от 3 дней
#2395