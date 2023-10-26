Имею более 3 лет опыта в разработке интерфейсов с использованием JavaScript, HTML и CSS. Помимо опыта работы, я обладаю степенью бакалавра по веб-разработке и имею соответствующие сертификаты.
Мои навыки:
➢ JavaScript
➢ React
➢ jQuery
➢ HTML 5 / CSS 3
➢ SCSS (Sass)
➢ Bootstrap, Vanilla CSS framework
➢ Gulp, Webpack
➢ PSD в HTML / Sketch в HTML / Figma в HTML
Умею создавать веб-приложения с нуля, используя JavaScript, React или jQuery. Компетентен в создании одностраничных веб-приложений, придерживаюсь концепции "mobile first", ориентируюсь на кросс-браузерное программирование, внедрение API и оптимизацию для поисковых систем (SEO). Моя цель - предоставить адаптивный, отзывчивый, семантически верный, быстрый и чистый код.
Есть вопросы? С удовольствием отвечу на них в личных сообщениях!
Портфолио
- Панель администратора2 просмотра
- Random Quote Machine1 просмотр
- Чат приложение1 просмотр