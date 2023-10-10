Требуется адаптировать страницу под устройства с использованием простой HTML-верстки. Исполнитель получит архив с материалами и доступ к макету для работы. Основная задача — обеспечить корректное отображение сайта на различных экранах.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$34
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗакрытгод назад
Требуется доверстать сайт по предоставленному макету, используя flexbox. Обязательно использовать шрифты через transfonter. Подробности доступны в макете.Завершен2 года назад
Необходимо доверстать простой футер по предоставленному макету с использованием float. Код для верстки будет предоставлен исполнителю. Ожидается точное соответствие макету и аккуратная верстка.Завершен2 года назад
Требуется скопировать маленький макет с использованием Float. Серым блокам не задается высота, цветным можно. Размещение элементов: один слева, несколько справа, два слева и два справа. Порядок элементов должен соответствовать макету.Завершен2 года назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
год назад
FigmaВерстка сайтов
Все отлично. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
Все отлично сделано!
$4
10 баллов
2 года назад
FigmaВерстка блоков
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все было сделано отлично и в кратчайшие сроки!
$5
10 баллов
2 года назад
Figma
Владислав четко поставил задачу и вовремя оплатил работу, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Всё отлично! Рекомендую