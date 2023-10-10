Kievopg

Владислав Kievopg

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$34
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Oleg_thesame
Олег 
25 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
год назад
Нужно доверстать сайт по макету с использованием flexbox
FigmaВерстка сайтов
Все отлично. Рекомендую к работе!
Все отлично сделано!
Ответный отзыв
Oleg_thesame
Олег 
25 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$4
10 баллов
2 года назад
Нужно доверстать простой футер по макету, с помощью float
FigmaВерстка блоков
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Все было сделано отлично и в кратчайшие сроки!
Ответный отзыв
ak-hu
Артем 
24 года
2 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
Нужно скопировать маленький макет с помощью Float
Figma
Владислав четко поставил задачу и вовремя оплатил работу, рекомендую к сотрудничеству
Всё отлично! Рекомендую
Ответный отзыв