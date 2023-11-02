Нужно доверстать простой футер по макету, с помощью float

HTML-версткаЗавершен6 заявок178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ссылка на макет: https://www.figma.com/file/aNsnenZTGZFJ1DYo8rTTIx/Beauty , заказ простейший

Код предоставлю исполнителю

2 месяца назад
Kievopg
23 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Oleg_thesame
Олег 
24 годаКазахстан
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$4
1 день
RUB
Все было сделано отлично и в кратчайшие сроки!
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Скопировать верстку

    Добрый день! Есть сайт, нам нужно скопировать верстку, удалить лишнее блоки и все сделать целостно. Детали в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1nDcJVRszuo3mEl1iSs_eDKTfijRaVUcUFxcShMH7aYU/edit Оплата по факту или БС.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Адаптивний лендинг

    $20

    Зверстати адаптивно лендинг. Макет простий. Бюджету 600 грн. Треба на завтра. Через пару годин показати перший екран або пару. Зі складнощей - форма заявки яка внизу. Модалка і відправка листа на почту. При вдалій відправці ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Произвести адаптивную верстку страницы сайта на 1С-Битрикс

    $110

    Добрый день, Имеется интернет магазин в сфере красоты на 1С-Битрикс. Необходимо максимально качественно сверстать дизайн страницы и подключить верстку к 1С-Битрикс на существующий сайт. Требования 1. Верстка должна соответствовать дизайн-макету на ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сверстать сайт с анимациями

    Нужно сверстать 3 страницы сайта под все устройства. Также важно добавить анимации появления блоков и элементов на странице. Присылайте 3 лучшие ваши работы с анимациями и интерактивными элементами. Также указывайте сроки и примерную ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Верстка без дизайна. Копия сайта.

    Требуется сделать частичную копию (нескольких страниц) существующего сайта. А именно следующих страниц, включая версии для разных устройств: - Главная - Каталог - Страница одного товара - Страница заказа (первый ...

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    месяц назад