Wordpress - Сделать верстку + создать тему

Необходимо сделать тему на Wordpress - верстка + разработка

1. PageSpeed. Важно, 90+ без спорных решений js/cdn. У всех конкурентов такой PageSpeed.

2. HTML5, CSS3, Webpack/Gulp и SCSS, Микроразметка JSON-LD. Чистый код, проходит валидацию, без html/css комментариев на рус яз.

3. Mobile/Desktop/Tablet, + 2-3 доп таксономии в структуре.

4. ~12 типов страниц. Главная/Категория, Бренд имеют больше элементов, Блог-Категория/Пост, Слот Категория/Пост и Автор/About us/Contact/Term of Use/404 содержат их значительно меньше и в основном строятся на них.

Страницы строятся через "конструктор" с помощью предварительно сверстанных блоков в Custom Fields, примеры - 1, 2, 3 и 4 . И в целом большинство данных выводится через них. Есть "шаблоны" страниц с предварительно настроенным списком Custom Fields.

есть ооочень подробное ТЗ, не факт, что столько текста в нём это хорошо :-)