Сделать сайт по печати фото + редактор

$400
Сайты «под ключ»Закрытнет заявок16 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

МАКСИМАЛЬНЫЙ бюджет до 400$, не 450, не 500, не 600, не 1500 и не 3000!!!
БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, если вы напишите слово "предоплата" сразу в ЧС!

Теперь по поводу проекта:

На облаке есть видео "0.1...Демонстрация работы редактора".

ЭТОГО РЕДАКТОРА У МЕНЯ НЕТ, ВНИМАНИЕ, НУЖНО СДЕЛАТЬ ТАКОЙ ЖЕ (с несколькими дополнениями), КОДА НЕТ, КОДА НЕТ, КОДА НЕТ!!! НУЖНО СДЕЛАТЬ ТАКОЙ ЖЕ!!!! РЕДАКТОРА НЕТ У МЕНЯ!!!

ВОТ ТУТ ВСЁ, кроме кода: https://cloud.mail.ru/public/Sc2u/BLkjNaj48
Просьба прочитать: Описание, ТЗ, ТЗ#2 и посмотреть видео.

Нужно сделать сайт по печати фото + редактор.

Есть только код самого сайта, скину отдельно, в личку.

Что у меня есть (на моем сервере):
Сайт - http://1492249-vagan24552.tw1.ru
Ценыhttp://1492249-vagan24552.tw1.ru/prices

Админка новая - http://1492249-vagan24552.tw1.ru/admin

Админка главной (старая) - http://1492249-vagan24552.tw1.ru/admin.php

Чтобы открыть редактор нужно зайти в раздел сайта "Цены" и нажать на кнопку "Загрузить фотографии".

Варианты оплаты:

1. Договор - оплата после работы.

2. Собираем сайт на вашем хостинге - оплата - перенос на мой.

3. Поэтапная оплата

  1. Ваш вариант, кроме предоплаты

Предоплата возможна только, если вы из Сочи.

2 месяца назад
guest_16871804652883
Россия
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
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