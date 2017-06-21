Web программист.
Создание сайтов "с нуля" на фреймворке, именно так как вы хотите, с любым функционалом.
Использую фреймворк yii2.
Возможны доработки сайтов, исправления на самописных системах.
Пишите. Всегда можно договориться.
НЕ РАБОТАЮ с cms. Хотите хорошую систему? Работайте с фреймворком либо полностью самописными системами, все остальное в крупных проектах вызовет кучу проблем и придется переделывать уже после траты кучи денег. С мелкими проектами может быть оправдано использование cms, если хватает функционала из коробки.
Работаю по предоплате либо по безопасной сделке. Возможна оплата по задачам, если они не большие (2-4 часа) для подтверждения платежеспособности.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1000
10 баллов
8 лет назад
Yii
Станислав сделал все мегапрофессонально и быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик показался вполне адекватным, общение было отличное, поэтому повелся и отдал проект без окончательного расчета. Как итог естественно оплаты не поступило, заказчик оказался подрядчиком которого якобы обманул настоящий заказчик. На данный момент уже совершенно непонятно правда это была или нет, но на связь он не выходит, оплату не производит даже частично (хотя пытался). Спасибо за честность, отзыв оставил положительный так как проект был сделан полностью и в срок. Совершенно не рекомендую к сотрудничеству, так как проблема так и не решена спустя пол года.
$160
10 баллов
8 лет назад
Yii
Работа была выполнена качественно и в оговоренные сроки. Поскольку ТЗ была весьма условным, то с моей стороны, в процессе работы было много правок - Станислав без проблем выполнил все доработки. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. Без особых проблем. Рекомендую.
$166
10 баллов
8 лет назад
Ответственный и коммуникабельный специалист. С удовольствием рекомендую
Ответный отзыв
Хороший понимающий заказчик. Все прошло без проблем. Рекомендую
$50
10 баллов
8 лет назад
PostgreSQLYii
Снова сделано всё быстро и качественно. Отличная работа.
Ответный отзыв
Все отлично как и в прошлый раз
$30
10 баллов
8 лет назад
PostgreSQLYii
Отлично всё сделано. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Все четко и ясно без лишних вопросов. Рекомендую.
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15 отзывов
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от $50от 1 дня
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