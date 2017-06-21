ilyinstanislav

Станислав ilyinstanislav

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Web программист.

Создание сайтов "с нуля" на фреймворке, именно так как вы хотите, с любым функционалом.

Использую фреймворк yii2.

Возможны доработки сайтов, исправления на самописных системах.

Пишите. Всегда можно договориться.

НЕ РАБОТАЮ с cms. Хотите хорошую систему? Работайте с фреймворком либо полностью самописными системами, все остальное в крупных проектах вызовет кучу проблем и придется переделывать уже после траты кучи денег. С мелкими проектами может быть оправдано использование cms, если хватает функционала из коробки.

Работаю по предоплате либо по безопасной сделке. Возможна оплата по задачам, если они не большие (2-4 часа) для подтверждения платежеспособности.

Отзывы заказчиков

enginejob
Руслан 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1000
10 баллов
8 лет назад
Сайт объявлений на Фреймворке
Yii
Станислав сделал все мегапрофессонально и быстро! Рекомендую!
Заказчик показался вполне адекватным, общение было отличное, поэтому повелся и отдал проект без окончательного расчета. Как итог естественно оплаты не поступило, заказчик оказался подрядчиком которого якобы обманул настоящий заказчик. На данный момент уже совершенно непонятно правда это была или нет, но на связь он не выходит, оплату не производит даже частично (хотя пытался). Спасибо за честность, отзыв оставил положительный так как проект был сделан полностью и в срок. Совершенно не рекомендую к сотрудничеству, так как проблема так и не решена спустя пол года.
Ответный отзыв
omnislash
Евгений 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$160
10 баллов
8 лет назад
Натянуть верстку на самописный блог YII Framework
Yii
Работа была выполнена качественно и в оговоренные сроки. Поскольку ТЗ была весьма условным, то с моей стороны, в процессе работы было много правок - Станислав без проблем выполнил все доработки. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Все прошло хорошо. Без особых проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_14755362774986
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$166
10 баллов
8 лет назад
Внести изменения в онлайн опросник на сайте
Ответственный и коммуникабельный специалист. С удовольствием рекомендую
Хороший понимающий заказчик. Все прошло без проблем. Рекомендую
Ответный отзыв
vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Доработка веб-приложения на yii+postgresql
PostgreSQLYii
Снова сделано всё быстро и качественно. Отличная работа.
Все отлично как и в прошлый раз
Ответный отзыв
vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Доработка веб-приложения на yii + postgresql
PostgreSQLYii
Отлично всё сделано. Быстро и качественно.
Все четко и ясно без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
15 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#266
Сайты «под ключ»
6 отзывов
$10/час
от $500от 7 дней
#81
Интернет-магазины
2 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
#118
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
#335