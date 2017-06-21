Web программист.

Создание сайтов "с нуля" на фреймворке, именно так как вы хотите, с любым функционалом.

Использую фреймворк yii2.

Возможны доработки сайтов, исправления на самописных системах.

Пишите. Всегда можно договориться.

НЕ РАБОТАЮ с cms. Хотите хорошую систему? Работайте с фреймворком либо полностью самописными системами, все остальное в крупных проектах вызовет кучу проблем и придется переделывать уже после траты кучи денег. С мелкими проектами может быть оправдано использование cms, если хватает функционала из коробки.

Работаю по предоплате либо по безопасной сделке. Возможна оплата по задачам, если они не большие (2-4 часа) для подтверждения платежеспособности.