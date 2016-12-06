Необходимо написать большое количество уникальных между собой текстов на сайт мед. тематики. Оплата по согласованию за каждый текст.
Евгений Агарков omnislashomnislash
- Рерайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день. Стоит задача обновлений базы организаций на сайте (около 400 штук). Необходимо найти эти организации в интернете (в соц. сетях на др. сайтах и т.д) определить работает ли организация, добавить фото и проверить (добавить) ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Собственно вся задача в теме. Таблица CVS около 460 строк / 10 столбцов, т.е. данных немного. В таблице данные организаций. В базе, если для вас это важно, данные содержаться не в одной таблице, а разбросанные ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу опытного программиста который напишет скрипт на PHP. Данный скрипт должен проставить водяные знаки на ПДФ файлах, расположенных на сайте. Жду заявок с ценой и сроком.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу программиста с отличным знанием PHP, Yii framework, SOLR. Требуется натянуть имеющуюся верстку на самописный сайт (написан на Yii framework) 8-9 страниц. Возможно потребуется внести мелкие правки в функционал. Просьба - указывайте ваши хотя бы примерные ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую всех. Необходимо разработать логотип для веб сервиса (сайта). Тема - еда, общепит. Рассматриваем заявки только от фрилансеров чье портфолио содержит не менее 10 логотипов.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу копирайтера хорошо разбирающегося в теме фотографии, микростоках и т.д. Необходимо написать 5 статей для сайта по 3000 - 3500 символов. В откликах пожалуйста указывайте ссылки на работы по теме.Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищется опытный кодер с хорошим знанием YII Framework. Задача: 1. Натянуть готовый, сверстанный макет на текущий сайт 2. Допилить отсутствующий функционал. Функционал, на мой взгляд - простейший (добавить редактирование определенного контента в админ панель, запилить формы обратной ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо нарисовать 18 иконок размер 32x32px для сайта кулинарной тематики. Жду ваших предложений со сроками и ценами, а так же со ссылкой на портфолио в котором не менее 5-ти подобных работ.Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищется дизайнер, способный самостоятельно, без моих "поставь сюда" и "сделай так", разработать логотип для сайта кулинарной тематики. Вектор. Жду ваши предложения с ценами в рублях со ссылками на портфолио логотипов, в котором как минимум 5 ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Требуется разработать адаптивный дизайн для сайта по кулинарной тематики. Страниц с дизайном в районе 10. Основных страниц порядка 4-5. Жду заявок с примерными ценами, сроками. Только кандидаты с портфолио в котором есть примеры ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $6
Ищу копирайтера умеющего грамотно и красиво писать тексты по теме "Косалтинг". Необходимо написать хорошо читаемый текст на 3000 символов для пользователей сайта по теме: "Энергетическое обследование, энергоаудит" Объяснить доступным языком о сути данной услуги. Обосновать почему лучше ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется специалист (или команда), способная подготовить анимационный ролик для презентации услуг консалтинговой компании. Написать сценарий и сделать сам ролик. Жду ваших заявок с указанием цен на подобные виды работ. Примеры роликов могу отправить в ЛС.Анимация15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Суть работы: 1. Доверстать новый шаблон для скрипта - 3 страницы (главная страница уже сверстана). Шаблон очень простой. 2. Натянуть шаблон на скрипт (заменить текущий). 3. Мелкие правки по скрипту.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Требуется опытный специалист (или команда) для разработки мобильного приложения для интернет проекта Resto.uz Обязательно наличие портфолио готовых проектов.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт9 лет назад
Для разработки баннера ищется дизайнер с опытом работы. Размер - 176x70px, gif не более 40кб. Сроки - вчера, если не свободны - просьба не беспокоить. В заявках указывайте цену.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо разработать дизайн для мобильной версии сайта. Требование к фрилансеру: наличие качественного портфолио с образцами работ по созданию мобильных версий сайтов. Пожалуйста указывайте цену за работу и сроки.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем профессионального дизайнера, с хорошим портфолио, специализирующегося на создании flash баннеров. Необходимо создать баннер (3 разных сценария) для рекламы сайта www.resto.uz. Адаптация каждого сценария под форматы: 240x400, 728x90, 980x90, 200x300, 100%x90. В заявке, просьба, указывайте срок ...Баннеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется 15 желательно векторных иконок для сайта кулинарной тематики. Обязательно наличие портфолио иконок. Указывайте цену и сроки в заявках.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
В связи с добавлением нового функционала необходимо заново разработать дизайн сайта. Требования к дизайнеру: умеющий самостоятельно мыслить и предлагать идеи, а не повторят Т.З. до буквы. Обязательно наличие портфолио. В связи с тем, что по этому проекту ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт10 лет назад