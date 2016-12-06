omnislash

Евгений Агарков omnislash

 
41 годРоссия/Домодедово
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$200
10 баллов
2 года назад
Рерайт текстов для сайта медицинской тематики
Работать с Евгением приятно и легко. Рекомендую!
Благодарен Валерии за отлично выполненную работу. Хорошие тексты по адекватной цене. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотип для веб сервиса
Евгений, предложил очень интересный проект. Сотрудничество было приятным и плодотворным. Мои наилучшие рекомендации.
Спасибо большое Светлане за проделанную работу. Доволен результатом. Обязательно буду обращаться еще.
Ответный отзыв
ilyinstanislav
Станислав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$160
10 баллов
6 лет назад
Натянуть верстку на самописный блог YII Framework
Все прошло хорошо. Без особых проблем. Рекомендую.
Работа была выполнена качественно и в оговоренные сроки. Поскольку ТЗ была весьма условным, то с моей стороны, в процессе работы было много правок - Станислав без проблем выполнил все доработки. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип для сайта кулинарной тематики.
С большим удовольствием работал над проектом. Евгений отличный заказчик, понимающий специфику работы. Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству!
Руслан отлично справился с заданием. Классно отрисовал персонажа. Буду обращаться еще - спасибо!
Ответный отзыв
Ustinov_web
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Разработать дизайн для сайта, тема - кулинария.
Приятный и компетентный человек. С оплатой все отлично, всегда в нужное время в сети. Рад сотрудничеству. Рекомендую.
Качественная работа. Олег всегда на связи. Правки вносились оперативно, все пожелания учтены. Буду сотрудничать.
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