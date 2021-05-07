Олег Устинов Ustinov_webUstinov_web
Привет!
Меня зовут Олег, я занимаюсь созданием дизайна сайтов в Figma и Adobe Photoshop. Выполню дизайн любой сложности и полной адаптивности. При четкой постановки задачи, проект реализуется в короткие сроки и с высоким качеством. Готов сотрудничать на постоянной основе.
Результатом моей работы будет полностью готовый для верстки дизайн в формате figma или psd + все используемые в дизайне исходники (шрифты, иконки, картинки)
Что необходимо для заказа:
Задача, для которой выполняется дизайн
Пожелания по цветам, стилю
Если имеется контент (фотографии, текст), предоставить
Примеры сайтов, которые нравятся по дизайну
* Если нет ТЗ заполните Бриф? и помогу с составлением задания.
Контактная информация
Telegram: Написать сообщение
Skype: ustinov.o.a
Email: [email protected]
Телефон: +79493348963
Вконтакте: Написать сообщение
Важно!
Работа над проектом в выходные (суббота и воскресение) и праздничные дни, обговаривается индивидуально.
В случае вашего отсутствие более двух суток, без уведомления меня, я оставляю за собой право отложить ваш проект на N количество дней и взять другой заказ.
Если исходник проекта нужен прямо сейчас, не минутой позже, прошу так же оперативно его оплатить.
Четкая и подробная постановка задачи подразумевает соответственное решение. Если вы не готовы уделять этому время - будьте готовы получить неожиданный результат.
Гарантирую ответственный подход к проекту, выполнение работы в срок и реализацию ваших пожеланий на профессиональном уровне.
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