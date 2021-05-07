Творческий подход к решению поставленной задачи

Привет!

Меня зовут Олег, я занимаюсь созданием дизайна сайтов в Figma и Adobe Photoshop. Выполню дизайн любой сложности и полной адаптивности. При четкой постановки задачи, проект реализуется в короткие сроки и с высоким качеством. Готов сотрудничать на постоянной основе.

Результатом моей работы будет полностью готовый для верстки дизайн в формате figma или psd + все используемые в дизайне исходники (шрифты, иконки, картинки)

Что необходимо для заказа:

Задача, для которой выполняется дизайн

Пожелания по цветам, стилю

Если имеется контент (фотографии, текст), предоставить

Примеры сайтов, которые нравятся по дизайну

* Если нет ТЗ заполните Бриф? и помогу с составлением задания.

Контактная информация

Важно!

Работа над проектом в выходные (суббота и воскресение) и праздничные дни, обговаривается индивидуально.

В случае вашего отсутствие более двух суток, без уведомления меня, я оставляю за собой право отложить ваш проект на N количество дней и взять другой заказ.

Если исходник проекта нужен прямо сейчас, не минутой позже, прошу так же оперативно его оплатить.

Четкая и подробная постановка задачи подразумевает соответственное решение. Если вы не готовы уделять этому время - будьте готовы получить неожиданный результат.

Гарантирую ответственный подход к проекту, выполнение работы в срок и реализацию ваших пожеланий на профессиональном уровне.