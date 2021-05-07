Ustinov_web

Олег Устинов Ustinov_web

 
33 годаУкраина/Донецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Творческий подход к решению поставленной задачи

Цены на типовые услуги

Привет!

Меня зовут Олег, я занимаюсь созданием дизайна сайтов в Figma и Adobe Photoshop. Выполню дизайн любой сложности и полной адаптивности. При четкой постановки задачи, проект реализуется в короткие сроки и с высоким качеством. Готов сотрудничать на постоянной основе.

Результатом моей работы будет полностью готовый для верстки дизайн в формате figma или psd + все используемые в дизайне исходники (шрифты, иконки, картинки)

Что необходимо для заказа:

  • Задача, для которой выполняется дизайн

  • Пожелания по цветам, стилю

  • Если имеется контент (фотографии, текст), предоставить

  • Примеры сайтов, которые нравятся по дизайну

* Если нет ТЗ заполните Бриф? и помогу с составлением задания.

Контактная информация

Важно!

  • Работа над проектом в выходные (суббота и воскресение) и праздничные дни, обговаривается индивидуально.

  • В случае вашего отсутствие более двух суток, без уведомления меня, я оставляю за собой право отложить ваш проект на N количество дней и взять другой заказ.

  • Если исходник проекта нужен прямо сейчас, не минутой позже, прошу так же оперативно его оплатить.

  • Четкая и подробная постановка задачи подразумевает соответственное решение. Если вы не готовы уделять этому время - будьте готовы получить неожиданный результат.

Гарантирую ответственный подход к проекту, выполнение работы в срок и реализацию ваших пожеланий на профессиональном уровне.

Дизайн сайтаFigmaPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_15715682654813
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Разработать дизайн сайта по макету
Как всегда качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Спасибо за проект! Всё хорошо, связь, оплата, понятное тз. Рекомендую и жду новых проектов :)
Ответный отзыв
Demoris
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$110
10 баллов
3 года назад
Дизайн нескольких страниц сайта
Олег отлично справился с поставленной задачей. Учитывал все пожелания и оперативно вносил необходимые правки. Даже несмотря на задержки с моей стороны, адекватно ко всему отнёсся. Спасибо за проделанную работу!
Понравилось работать с Романом. Отличный заказчик! Всегда на связи, подробное ТЗ, понятные пожелания и быстрая оплата! Рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием еще поработаю с ним!
Ответный отзыв
guest_15715682654813
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн сайта
Спасибо, все оперативно и качественно
Был рад поработать над очередным проектом. От сотрудничества, как и всегда только положительные впечатления.
Ответный отзыв
guest_15715682654813
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
3 года назад
Дизайн Landing Page
Все качественно, в указанные сроки, с предложением своих идей и выполнением поправок. Рекомендую
Было комфортно работать над проектом, Артем полностью погружен в процесс и содействует выполнению работы. Грамотная постановка задачи и обратная связь.
Ответный отзыв
Dino_cooooool
Дмитрий 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$70
10 баллов
3 года назад
Сделать дизайн внутренних на основе главной и прототипа
Все прошло отлично. Советую к сотрудничеству.
Дмитрий отличный заказчик! Понятная задача, всегда на связи, быстрая оплата. С удовольствием еще посотрудничаю 🚀 Спасибо за проект!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
47 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
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2 отзыва
$5/час
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