Разработать дизайн сайта

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Завершен1 заявка86 просмотров

Задача разработать дизайн сайта, макет отправил на оценку

4 года назад
guest_15715682654813
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$70
3 дня
Escrow
Спасибо, все оперативно и качественно
Был рад поработать над очередным проектом. От сотрудничества, как и всегда только положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

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