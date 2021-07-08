Дизайн небольшого сайта по садовым материалам

Добрый день!

Нужно нарисовать главную страницу сайта + 2 внутренние.

Тематика - продажа плодородного грунта самосвалами и садовых товаров в мешках.

Примеры страниц, которые нравятся по оформлению:

http://ndn154.ru/category/sypuchie-materialy/shheben/

https://stk-nsk.ru/category/balk_mat/breakstone/index.html

https://n-sd.ru/otsev

Как видите, нужен максимально простой для восприятия дизайн без излишней визуальной нагрузки. В светлых тонах.

Пример сайта по тематике - http://torf-dmitrov.ru/

Тут можно посмотреть все товары, которые планируется разместить на новом сайте. Как это все дело оформить - на ваше усмотрение (не копируем структуру сайта-примера, нужно что-то отличающееся).

Внутренние страницы - страница товара с фото-галереей, страница категории товаров (на ней будет представлен каталог в формате "плитки" товаров из одной категории).

Внутренние страницы делаем после отрисовки главной.

Подробнее готов обсудить непосредственно с исполнителем.

По срокам 2-3 дня. По оплате 5000р.

Оставляйте свои предложения - исполнитель будет оперативно выбран сегодня (26 мая).