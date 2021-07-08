Дизайн небольшого сайта по садовым материалам

$67
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок559 просмотров

Добрый день!

Нужно нарисовать главную страницу сайта + 2 внутренние.

Тематика - продажа плодородного грунта самосвалами и садовых товаров в мешках.

Примеры страниц, которые нравятся по оформлению:

http://ndn154.ru/category/sypuchie-materialy/shheben/

https://stk-nsk.ru/category/balk_mat/breakstone/index.html

https://n-sd.ru/otsev

Как видите, нужен максимально простой для восприятия дизайн без излишней визуальной нагрузки. В светлых тонах.

Пример сайта по тематике - http://torf-dmitrov.ru/

Тут можно посмотреть все товары, которые планируется разместить на новом сайте. Как это все дело оформить - на ваше усмотрение (не копируем структуру сайта-примера, нужно что-то отличающееся). 

Внутренние страницы - страница товара с фото-галереей, страница категории товаров (на ней будет представлен каталог в формате "плитки" товаров из одной категории).

Внутренние страницы делаем после отрисовки главной.

Подробнее готов обсудить непосредственно с исполнителем.

По срокам 2-3 дня. По оплате 5000р.

Оставляйте свои предложения - исполнитель будет оперативно выбран сегодня (26 мая).

4 года назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
4 года назад
$67
2 дня
Спасибо Андрею за качественно выполненную работу. Хотелось бы отметить оперативность, полное соблюдение сроков, адекватное отношение к внесению правок в макет. Успехов в дизайнерском деле! По потребности, буду обращаться еще.
Нее первый проект с Алексеем. Все прошло, как всегда, на высоте. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Оксана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 отзывов
4 года назад
Олег
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
49 отзывов
4 года назад
Светлана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
52 отзыва
4 года назад
Натали
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Екатерина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
час назад
8 отзывов
4 года назад
Кайрат
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Вера
 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
24 отзыва
4 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
28 отзывов
4 года назад
Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
4 года назад
Наталья
 
51 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Екатерина
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виктория
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Никита
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Филип
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Эмирлан
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна магазина для WordPres

    Разработка дизайна для магазина (WordPress) 1. Требуется разработать дизайн для интернет магазина + верстка + насадка на WP 2. Пример функционал и страницы сайта https://goldstar-marketing.uk/ , https://woorke.com/buy/trustpilot тематика сайта одинаковая ! Продажа обзоров для ...

    WordPress
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайнер на доработку сайта компании

    Тринспортной компании нужен дизайнер, который доработает сайт транспортной компании. Обьемы задач: перерисовать некоторые иконки на лендингах. Полностью разработать и нарисовать личный кабинет пользователя со всеми сопутствующими страницами. Нарисовать несколько банеров и др промоматериалов. ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать современный дизайн для мебельного сайта

    Нарисовать в фигме современный дизайн для мебельного сайта (шкафы )  Пока три страницы: Главная, категории и карточка.  Хотелось чтобы взялся за работу специалист который знает где какие блоки лучше разместить. И который сможет предложить дельные ...

    Figma
    Дизайн сайтов81 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Прорисовка логотипа для сайта по тематике: Подписки на журналы

    Всем добрый вечер :) Необходимо прорисовать простой минималистичный логотип для сайта про журналы. Это будет лендинг, на котором будут размещены журналы, для которых можно будет приобрести подписку онлайн (цифровую или в бумажном ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Веб-дизайн в FIGMA для Behance и не только

    Привет, креативные дизайнеры! Хочу разработать красивый универсальный шаблон для презентации проекта на Behance. Только в FIGMA! Нужна 1 страница универсального дизайна, в котором можно просто заменить одни картинки ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать дизайн сайта

    $760

    Нужно разработать адаптивный дизайн сайта: главная страница и несколько внутренних. Подробное ТЗ и пожелания обсудили.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад