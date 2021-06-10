Веб-дизайн в FIGMA для Behance и не только

Привет, креативные дизайнеры!

Хочу разработать красивый универсальный шаблон для презентации проекта на Behance.

Только в FIGMA!

Нужна 1 страница универсального дизайна, в котором можно просто заменить одни картинки и текст на другой и получится готовая презентация сайта :)

Например:

- название проекта + заголовки

- фирменные цвета, шрифты

- мокап заглавной страницы для ПК/ планшета/ телефона

- описание проекта

- задача

- решение

- что-то креативное (какой-то ненавязчивый блок)

- возможно, блок статистики...

- что-то еще

Понимаю, что можно нахватать готовых шаблонов Фигмы со стоков, но хочется немного индивидуальности и вашего креатива.

Буду рад обсудить и посмотреть примеры того, что вы могли бы сделать.

Спасибо за внимание!