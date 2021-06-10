Разработка дизайна для магазина (WordPress) 1. Требуется разработать дизайн для интернет магазина + верстка + насадка на WP 2. Пример функционал и страницы сайта https://goldstar-marketing.uk/ , https://woorke.com/buy/trustpilot тематика сайта одинаковая ! Продажа обзоров для ...
Веб-дизайн в FIGMA для Behance и не только
Привет, креативные дизайнеры!
Хочу разработать красивый универсальный шаблон для презентации проекта на Behance.
Только в FIGMA!
Нужна 1 страница универсального дизайна, в котором можно просто заменить одни картинки и текст на другой и получится готовая презентация сайта :)
Например:
- название проекта + заголовки
- фирменные цвета, шрифты
- мокап заглавной страницы для ПК/ планшета/ телефона
- описание проекта
- задача
- решение
- что-то креативное (какой-то ненавязчивый блок)
- возможно, блок статистики...
- что-то еще
Понимаю, что можно нахватать готовых шаблонов Фигмы со стоков, но хочется немного индивидуальности и вашего креатива.
Буду рад обсудить и посмотреть примеры того, что вы могли бы сделать.
Спасибо за внимание!
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