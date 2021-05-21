Нужно дорисовать дизайн, у нас периодически появляются новые функции, соответственно требуются правки в дизайн. Ищем человека, соответствующего следующим требованиям: -графический дизайнер UX/UI -опыт работы в figma -ответственность ...
Редизайн сайта по прототипу
Хочу обновить дизайн сайта, сайт про юридические услуги, есть прототип
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