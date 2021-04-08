Привет)
Рада, что ты заглянул ко мне на страницу) Меня зовут Аня, и я не разрабатываю, а создаю качественный дизайн. Для меня это существенная разница)
Работаю я в фигме, так что в любой момент можешь запросить прототип/макет своего сайта, но не советую смотреть промежуточные варианты). И да, предпочитаю работаю по прототипу, но очень часто его изменяю, если вижу в нем не соответствия, ведь я заинтересована в том, что бы дизайн работал, и мне не было за него стыдно
👉 Полное портфолио можно увидеть https://anniz.portfoliobox.net
👉Если хотите ознакомиться с мобильными приложениями - welcome to dribbble https://dribbble.com/AnnIzСхема работы
- Обсуждение ТЗ любым удобным способом (скайп, телеграмм, электронная почта, viber) и заполняешь бриф П.С. да, бриф дотошный, но позволяет мне не дергать тебя по поводу всякой мелочёвки
- Вноситься предоплата в размере 10-50% от стоимости главного экрана /лендинга, или же Безопасный платеж. Кому как удобней)
- По истечении оговоренного срока (а может и раньше) я присылаю документ, где все описываю, рассказываю, показываю и даю ссылку на макет и....ожидаю замечания) к правкам отношусь совершенно нормально, на вкус и цвет все фломастеры разные) Но!Правки, если они есть должны быть в пределах разумного (Подразумевается, что если мы делаем с тобой сайт строительной компании, то потом я не могу переделать его на блог домашнего питомца в виде правок, а такой запрос уже был *pokerface* )
- После принятия дизайна ты вносите оставшуюся оплату за страницу, и я отправляю тебе макет и приступаю к другим экранам. Ну или создаю оставшиеся страницы и высылаю тебе это все паком
- И самое приятное - отзывы! Так как на этой бирже я новичок, они просто необходимы мне как воздух, так что буду рада
Не затягиваю выполнение проекта жду того же от клиента. Но если вдруг ты пропал, прости, но проект ставиться на стоп и я занимаюсь другими
На связи стараюсь быть 20 часов в сутки, и совершенно не против дать свои контакты для связи)
Портфолио
- Dashboard for FXaudit135 просмотров
- Main for marketplace142 просмотра
- Микро сайт для криптовалюты151 просмотр
- Coloring by numbers (Mobile App UI/UX)244 просмотра
- Main Page Concept (Rent Me)275 просмотров
- Website для магазина Автозапчастей257 просмотров
- BookStory298 просмотров
- Wedding Atelier273 просмотра
- Дизайн сайта для помощи студентам )263 просмотра
- Landing Page of Morocco257 просмотров
- SweetHome (confectionery)245 просмотров
- Website for Floristic198 просмотров