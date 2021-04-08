AnnI-z

Анна AnnI-z

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Продуманный и качественный дизайн вашего сайта )

Привет)

Рада, что ты заглянул ко мне на страницу) Меня зовут Аня, и я не разрабатываю, а создаю качественный дизайн. Для меня это существенная разница)

Работаю я в фигме, так что в любой момент можешь запросить прототип/макет своего сайта, но не советую смотреть промежуточные варианты). И да, предпочитаю работаю по прототипу, но очень часто его изменяю, если вижу в нем не соответствия, ведь я заинтересована в том, что бы дизайн работал, и мне не было за него стыдно

👉 Полное портфолио можно увидеть https://anniz.portfoliobox.net

👉Если хотите ознакомиться с мобильными приложениями - welcome to dribbble  https://dribbble.com/AnnIz

Схема работы

  • Обсуждение ТЗ любым удобным способом (скайп, телеграмм, электронная почта, viber) и заполняешь бриф П.С. да, бриф дотошный, но позволяет мне не дергать тебя по поводу всякой мелочёвки
  • Вноситься предоплата в размере 10-50% от стоимости главного экрана /лендинга, или же Безопасный платеж. Кому как удобней)
  • По истечении оговоренного срока (а может и раньше) я присылаю документ, где все описываю, рассказываю, показываю и даю ссылку на макет и....ожидаю замечания) к правкам отношусь совершенно нормально, на вкус и цвет все фломастеры разные) Но!Правки, если они есть должны быть в пределах разумного (Подразумевается, что если мы делаем с тобой сайт строительной компании, то потом я не могу переделать его на блог домашнего питомца в виде правок, а такой запрос уже был *pokerface* )
  • После принятия дизайна ты вносите оставшуюся оплату за страницу, и я отправляю тебе макет и приступаю к другим экранам. Ну или создаю оставшиеся страницы и высылаю тебе это все паком
  • И самое приятное - отзывы! Так как на этой бирже я новичок, они просто необходимы мне как воздух, так что буду рада
П.С.

Не затягиваю выполнение проекта жду того же от клиента. Но если вдруг ты пропал, прости, но проект ставиться на стоп и я занимаюсь другими

На связи стараюсь быть 20 часов в сутки, и совершенно не против дать свои контакты для связи)

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Отзывы заказчиков

HelenM
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$80
10 баллов
4 года назад
Дизайн лендинга
Рекомендую Анну, как креативного и грамотного дизайнера. В процессе работы видение визуализации некоторых элементов отличалось, что требовало диалога. При этом Анна всегда четко аргументировала свою точку зрения и этом слышала аргументы с моей стороны. В итоге нашли оптимальное решение. Результатом довольна. Буду обращаться к Анне по новым проетам.
Отличный заказчик! Со своим видением, но в то же время готова принять другую точку зрение. Всегда идет на компромисс, при том с положительными эмоциями. Готова войти в положение и работать в непредвиденных ситуациях ) Я была рада работать с Еленой, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
DigitalDream
Александр 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$80
10 баллов
4 года назад
Дизайн лендинга для Психолога на основе системы AIDA
Анна настоящий профессионал, и очень приятный человек. Постоянно на связи, отличный дизайн и креатив, всё было выполнено без задержек. Адекватное отношение к правками и предложениям от клиента, постоянно обсуждали все моменты и были на одной волне. Очень приятно было работать с Аней, однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Однозначно рекомендую Александра! Идеальное сотрудничество - постоянно на связи, адекватные правки и своевременная оплата Было очень приятно работать с таким профессионалом =)
Ответный отзыв
devgod
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
4 года назад
Дизайн главной страницы
Анна всегда на связи, быстро реагирует на правки! Однозначно рекомендую
Отличный заказчик! Четкое ТЗ и всегда на связи Рекомендую к сотрудничеству )
Ответный отзыв
picaso3d
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Отрисовка экранов для Unity игры
Unity
Блестящий специалист, эксперт в своей области - работа была выполнена в точности. в срок с учетом наших пожеланий, возникающих по ходу проекта
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата и отличная коммуникация) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество 😉
Ответный отзыв
dinvinchester29
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Дизайн Landing Page про актера
Figma
Анна отлично справилась с версткой 1-страничного лендинга. Пожелания по доработке своевременно выполнялись, каждый день была на связи. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Спасибо за столь интересный заказ ) Заказчик с которым приятно работать и который четко знает, что он хочет увидеть на выходе Однозначно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество !)
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
11 отзывов
$6/час
от $40от 1 дня
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