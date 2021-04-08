Продуманный и качественный дизайн вашего сайта )

Привет)

Рада, что ты заглянул ко мне на страницу) Меня зовут Аня, и я не разрабатываю, а создаю качественный дизайн. Для меня это существенная разница)

Работаю я в фигме, так что в любой момент можешь запросить прототип/макет своего сайта, но не советую смотреть промежуточные варианты). И да, предпочитаю работаю по прототипу, но очень часто его изменяю, если вижу в нем не соответствия, ведь я заинтересована в том, что бы дизайн работал, и мне не было за него стыдно

👉 Полное портфолио можно увидеть https://anniz.portfoliobox.net

👉Если хотите ознакомиться с мобильными приложениями - welcome to dribbble https://dribbble.com/AnnIz

Обсуждение ТЗ любым удобным способом (скайп, телеграмм, электронная почта, viber) и заполняешь бриф П.С. да, бриф дотошный, но позволяет мне не дергать тебя по поводу всякой мелочёвки

Вноситься предоплата в размере 10-50% от стоимости главного экрана /лендинга, или же Безопасный платеж. Кому как удобней)

По истечении оговоренного срока (а может и раньше) я присылаю документ, где все описываю, рассказываю, показываю и даю ссылку на макет и....ожидаю замечания) к правкам отношусь совершенно нормально, на вкус и цвет все фломастеры разные) Но!Правки, если они есть должны быть в пределах разумного (Подразумевается, что если мы делаем с тобой сайт строительной компании, то потом я не могу переделать его на блог домашнего питомца в виде правок, а такой запрос уже был *pokerface* )

После принятия дизайна ты вносите оставшуюся оплату за страницу, и я отправляю тебе макет и приступаю к другим экранам. Ну или создаю оставшиеся страницы и высылаю тебе это все паком

И самое приятное - отзывы! Так как на этой бирже я новичок, они просто необходимы мне как воздух, так что буду рада

П.С.

Не затягиваю выполнение проекта жду того же от клиента. Но если вдруг ты пропал, прости, но проект ставиться на стоп и я занимаюсь другими

На связи стараюсь быть 20 часов в сутки, и совершенно не против дать свои контакты для связи)